De la Peña respalda a Marco Bonilla como coordinador de la defensa de la Patria, Familia y Libertad

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña Grajeda, expresó públicamente su respaldo al alcalde capitalino Marco Bonilla, luego de que fuera nombrado coordinador de la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el estado.

A través de sus redes sociales, De la Peña Grajeda destacó que en Chihuahua se apuesta por hombres y mujeres capaces de defender los valores y principios que, dijo, representan a la sociedad chihuahuense.

“En Chihuahua apostamos por los mejores hombres y las mejores mujeres para defender la Patria, la Familia y la Libertad”, señaló el funcionario estatal.

Asimismo, felicitó a Marco Bonilla por su nombramiento como coordinador de esta causa y afirmó que representa la defensa de aquello en lo que creen los chihuahuenses y que forma parte del orgullo de pertenecer al estado.

“Muchas felicidades Marco Bonilla por tu nombramiento como Coordinador de la defensa de todo aquello en que creemos y todo lo que nos hace sentir orgullosamente chihuahuenses”, publicó.

Finalmente, De la Peña cerró su mensaje con una expresión de respaldo hacia el proyecto: “¡VAMOS CON TODO!”, en un posicionamiento que refuerza la cercanía política entre ambos funcionarios de cara al escenario electoral de 2027.