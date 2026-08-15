De la Peña lanza la primera bola en semifinal entre Dorados y Algodoneros

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña Grajeda, fue el encargado de lanzar la primera bola del cuarto juego de la serie semifinal de la Liga Estatal de Béisbol, entre los Dorados de Chihuahua y los Algodoneros de Delicias.

El funcionario estatal participó así en la ceremonia previa al encuentro, que reúne a dos de los equipos protagonistas del béisbol estatal y que disputan su pase a la siguiente etapa de la competencia.

Con este acto, De la Peña acompañó a la afición chihuahuense en una jornada deportiva marcada por la rivalidad entre Dorados y Algodoneros, dos escuadras que buscan avanzar en la lucha por el campeonato de la Liga Estatal.