Bonilla es un buen perfil del PAN, nosotros como priistas estamos en espera de lo que digan las dirigencias: Memo Ramírez

Ante el nombramiento de Marco Bonilla como coordinador política estatal del PAN, y ante una posible alianza con el PRI para que él sea el candidato de ambos partidos a la gubernatura, el presidente de Congreso y diputado priista Guillermo Ramírez, destacó que Bonilla Mendoza es un buen perfil, pero ellos como tricolores estarán a la espera de lo que decidan las dirigencias.

“Nosotros estamos en espera de ver cómo se van realizando las circunstancias y estos mecanismos de los partidos políticos estatales y nacionales, nosotros todavía hasta el momento no tenemos una información de nuestro directivo estatal que preside nuestro diputado federal Alejandro Domínguez respecto de una coalición o una alianza con el Partido Acción Nacional, estaremos en espera”, expresó Ramírez Gutiérrez.

El legislador parralense añadió que “conozco al presidente y al alcalde Marco Bonilla, creo que ha hecho un excelente trabajo y creo que es un perfil, un cuadro muy importante del Partido Acción Nacional, y nosotros estaremos en espera qué es lo que va a pasar, tanto en la dirigencia nacional como estatal”.

“Hablar todavía de algo que no está totalmente formalizado, pues sería estar anticipando a lo que está pasando. Bonilla es una persona que tiene conocimiento, es una persona que ha hecho buen papel y que estoy seguro que es un cuadro muy importante del Partido Acción Nacional”, concluyó Guillermo Ramírez.