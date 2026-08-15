Falomir arremete contra “politiquería” y defiende inversiones en servicios básicos

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir, lanzó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a quienes, afirmó, buscan hacer “politiquería” mediante señalamientos que calificó como falsos sobre los trabajos e inversiones realizados en materia de servicios básicos en la ciudad.

“No vamos a permitir que haya quienes vengan a hacer politiquería contando mentira tras mentira en cuanto a los trabajos e inversiones de servicios básicos en nuestra ciudad”, expresó el funcionario.

Falomir sostuvo que una de las características de los gobiernos de la gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla ha sido la realización de inversiones históricas en obras consideradas prioritarias para la ciudadanía.

Finalmente, el titular de la JMAS lanzó una recomendación a quienes han cuestionado estas acciones, al señalar que, en lugar de realizar críticas sin sustento, “deberían aprenderles aunque sea un poco”, en referencia a las administraciones estatal y municipal.