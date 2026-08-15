Le roban 150 mil pesos a mujer mediante engaño en Plaza Saucito

Una mujer fue víctima del robo de 150 mil pesos en efectivo mediante un engaño, luego de retirar el dinero de una sucursal de Banorte ubicada en Plaza Cumbres y trasladarse posteriormente a Plaza Saucito.

De acuerdo con el reporte, al llegar a bordo de una camioneta, un sujeto se aproximó y le indicó que uno de sus neumáticos estaba desinflado, ofreciéndose a ayudarla con una lata para inflarlo. Mientras la mujer se encontraba distraída, el individuo habría aprovechado para sustraer el efectivo de su bolso; la afectada incluso pretendía darle una propina, pero descubrió que el dinero ya no estaba.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del atraco. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar al presunto responsable.