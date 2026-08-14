Asume Marco Bonilla la Coordinación Política Estatal del PAN para defender y servir a Chihuahua

Marco Bonilla asumió la Coordinación Política Estatal del Partido Acción Nacional con el compromiso de defender los resultados alcanzados en Chihuahua, fortalecer la presencia del partido en todo el estado y construir una gran alianza con la sociedad de cara a los retos que vienen.

Durante el anuncio realizado en el Comité Directivo Estatal del PAN, Bonilla aseguró que recibe esta responsabilidad con la convicción de escuchar, sumar, organizar y construir junto con la militancia, los liderazgos sociales y la ciudadanía.

“Esta responsabilidad no la asumo para mí, la asumo para Chihuahua. Pongo mi experiencia, mi trabajo y mi energía al servicio de una causa más grande que ganar una elección: defender y servir a Chihuahua”, afirmó.

De acuerdo con el nombramiento formalizado por el Comité Ejecutivo Nacional, la Coordinación Política Estatal tendrá entre sus responsabilidades promover las acciones y los resultados de los gobiernos estatal y municipales de Acción Nacional, sumar liderazgos sociales y explorar, con el visto bueno de la dirigencia nacional, la construcción de las alianzas necesarias para alcanzar el triunfo.

Bonilla sostuvo que Acción Nacional saldrá a defender lo construido en Chihuahua mediante gobiernos que ofrecen seguridad, obra pública, cercanía y resultados concretos para las familias.

“Vamos a defender Chihuahua. Vamos a defender lo que hemos construido con seguridad, con obra pública que se ve y se siente. Y vamos a defender, con la misma firmeza, a los buenos gobiernos panistas de todo el estado y del país, que todos los días demuestran que gobernar bien sí es posible”, expresó.

Reconoció especialmente el liderazgo de la gobernadora Maru Campos, a quien calificó como una mujer valiente e incansable que todos los días trabaja por Chihuahua y encabeza la defensa de los resultados alcanzados en el estado.

El coordinador político estatal afirmó que el proyecto estará abierto a todas las personas que compartan el propósito de defender a Chihuahua, independientemente de su militancia partidista.

“Una victoria no es obra de una persona ni de un grupo. Se construye con unidad, caminando las calles, abriendo las puertas a los ciudadanos y haciendo equipo con quienes quieren un Chihuahua libre, seguro y próspero, sean o no panistas. Aquí nadie sobra y todos hacemos falta”, enfatizó.

Bonilla llamó a la militancia a fortalecer la presencia territorial de Acción Nacional y recordó que la verdadera fuerza del partido se encuentra en el trabajo diario dentro de cada municipio, comité y comunidad.

“Este es el momento de salir a la calle, tocar puertas, escuchar a la gente y demostrar con hechos, no solamente con discursos, que Acción Nacional sigue siendo la opción que cumple. La fuerza de un partido no se mide en un templete, se mide en la calle”, señaló.

Aseguró que Chihuahua enfrenta un momento que exige defender con firmeza su libertad, su identidad y los resultados construidos por generaciones de mujeres y hombres trabajadores.

“Chihuahua siempre ha sido tierra de gente que no se rinde. Gente que defendemos lo que amamos: nuestra familia, nuestra tierra y nuestra libertad. Vienen tiempos de defender con firmeza lo que hemos construido; no desde el miedo, sino desde la esperanza; no en silencio, sino con la frente en alto”, manifestó.

Al recordar la advertencia de Manuel J. Clouthier sobre las ventajas de las estructuras gubernamentales, Bonilla afirmó que el panismo chihuahuense sabe resistir, luchar y ganar, y que enfrentará los próximos retos con pasión, carácter y el valor que distingue a las y los chihuahuenses.

También reconoció el liderazgo del presidente nacional del PAN, Jorge Romero; de la presidenta estatal, Daniela Álvarez; así como la disposición de Jesús Valenciano, Mario Vázquez, Álvaro Bustillos y Gilberto Loya para trabajar con unidad y altura de miras, colocando por encima de cualquier aspiración personal la continuidad de los buenos gobiernos humanistas.

“Lo importante no es quién encabeza, sino para qué queremos seguir gobernando: para ofrecer a las familias, más que un bienestar temporal, prosperidad permanente”, sostuvo.

Finalmente, agradeció el trabajo de quienes han construido Acción Nacional desde sus comités municipales y de quienes defienden diariamente sus causas sin ocupar un cargo público o partidista.

“Les pido una sola cosa: no me dejen solo. No dejen solo a este proyecto. La tarea que viene requiere de cada comité, de cada militante y de cada liderazgo trabajando en la misma dirección. Yo les doy mi palabra: voy a dar todo por Chihuahua. Chihuahua no se raja y hoy Acción Nacional tampoco, vamos por todo y con todo”, concluyó.