Protección Civil alerta por lluvias y tormentas eléctricas en Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de agosto de 2026.– La Coordinación Municipal de Protección Civil emitió una alerta preventiva para la ciudad de Chihuahua, ante el pronóstico de 73 por ciento de probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica para el día de hoy, por lo que exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones y atender las siguientes recomendaciones.

De acuerdo con el monitoreo climático, se esperan precipitaciones que podrían presentarse de manera intensa y acompañadas de descargas eléctricas, condiciones que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en arroyos y vialidades, reducción de visibilidad y afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población:

Evitar salir de casa si no es necesario mientras se presenta la tormenta.

No cruzar calles, vados o arroyos con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

Al conducir, reducir la velocidad, encender las luces y mantener mayor distancia entre vehículos.

Alejarse de árboles, postes, espectaculares y estructuras que puedan representar riesgo durante la tormenta, y no refugiarse debajo de ellos.

Desconectar aparatos eléctricos y mantenerse alejado de ventanas durante la actividad eléctrica.

Retirar objetos que puedan obstruir coladeras y desagües para prevenir encharcamientos.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

El Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Marco Bonilla, reitera su compromiso con la seguridad de las familias chihuahuenses y hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del clima. Protección Civil Municipal continuará el monitoreo permanente y actualizará la información a través de sus canales oficiales.