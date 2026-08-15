Gobernadores de la 4T rechazan “injerencia extranjera” en contexto de retiro de visa de EU a López Beltrán

En el contexto de la cancelación, por parte del gobierno estadunidense de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, a través de un pronunciamiento público se manifestaron en contra de la “injerencia extranjera”.

Precisan que “México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse” y que defenderán “siempre la soberanía nacional”.

En el documento subido a redes, detallan que “frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso y resultados. Nos verán haciendo nuestra labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido”.

Asimismo refrendaron su compromiso con la justicia social, la democracia y la defensa de nuestra soberanía nacional, y subrayaron que “México es un país libre, independiente y soberano”.

En el mensaje dirigido al pueblo de México recuerdan que el movimiento nació de la lucha social, de la organización popular y de la convicción profunda de que la política debe estar al servicio del pueblo.

“Venimos de un movimiento que ha defendido, a lo largo de su historia, las causas más profundas y legítimas de nuestra nación: la justicia social, la democracia, la igualdad, la dignidad de las personas, así como la independencia, la soberanía y el derecho de México a decidir libremente su propio destino”.

Las y los mandatarios estatales exponen que actualmente, “enfrentamos nuevamente señalamientos y campañas de quienes pretenden presentar a nuestro movimiento como aquello que históricamente hemos combatido”.

Ante lo cual “es necesario decirlo con toda claridad: quienes durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías o vínculos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones a un movimiento que ha luchado por transformar la vida pública de México”.

Aseveran que nunca abandonarán al pueblo ni a sus causas más nobles.

“No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares. Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”.

Las y los 24 gobernadores de la Cuarta Transformación advierten a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, que siempre responderán con trabajo, compromiso y resultados. “Nos verán haciendo nuestra labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido. Seguiremos trabajando por la transformación de la vida pública, por la justicia social, por la democracia y por una nación cada vez más libre, soberana y digna”.

Horas antes, la dirigencia nacional de Morena rechazó la utilización de esos permisos de entrada como “mecanismo de injerencia política” y se sumó a la defensa del hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ex secretario de organización del partido.

En la conferencia matutina, también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estimó que la decisión de Estados Unidos de quitar visas a políticos y personajes de Morena, sería una decisión de tipo político, que tiene como finalidad intervenir en la vida interna del país.