Entérate de los 7 cambios a la Ley de Vialidad

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó la entrada en vigor de siete modificaciones a la Ley de Vialidad y Tránsito, orientadas principalmente a fortalecer la prevención de accidentes y proteger la vida de quienes utilizan las calles y carreteras de Chihuahua. Las adecuaciones fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 8 de agosto y entraron en vigor al día siguiente.

El director de Movilidad y Cultura Vial, José Antonio Durán, explicó que entre los principales cambios se encuentra el endurecimiento de las medidas contra el exceso de velocidad, particularmente cuando se superan en 20 kilómetros por hora los límites establecidos en ciertas vialidades.

Aunque exceder el límite permitido ya constituye una infracción, rebasarlo representa una falta grave, debido al riesgo que implica para la integridad de las personas y a las consecuencias que pueden derivarse de los accidentes, como lesiones graves y pérdida de vidas.

Otra de las modificaciones establece medidas específicas para la protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente aquellos cuya estatura sea menor a 1.35 metros. En estos casos deberán utilizar sistemas de retención infantil adecuados a su edad y características, ubicados en la parte trasera del vehículo y utilizando correctamente el cinturón de seguridad.

Durán resaltó que estas disposiciones buscan generar desde temprana edad una cultura de prevención, evitando que los menores viajen sin las medidas de protección necesarias bajo la idea de que por su edad ya no requieren utilizar el cinturón de seguridad.

Asimismo, las modificaciones contemplan sanciones para conductas como arrancones, carreras clandestinas y derrapes, debido al riesgo que representan tanto para quienes participan en estas actividades como para peatones, automovilistas y habitantes de las zonas donde suelen realizarse.

Estas prácticas, además de generar molestias entre vecinos, pueden provocar accidentes, lesiones y pérdidas humanas al realizarse en espacios que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias.

Otro cambio relevante establece que el límite de velocidad en zonas escolares, centros religiosos, hospitales y otros espacios de alta concentración de personas se reduce de 30 a 20 kilómetros por hora.

El objetivo es brindar mayor protección a peatones y familias que transitan o se concentran en estos lugares, donde existe una mayor presencia de personas y, por lo tanto, un mayor riesgo de accidentes.

En estos sectores, superar el nuevo límite establecido también constituye una falta grave.

Las nuevas disposiciones también establecen medidas relacionadas con los motociclistas, quienes deberán utilizar casco de seguridad tanto el conductor como su acompañante. Además, se establece que las motocicletas deberán ser utilizadas de acuerdo con el número de personas para el que fueron diseñadas.

De igual manera, los vehículos deberán respetar su capacidad máxima de pasajeros y evitar transportar personas en espacios que no fueron diseñados para ello, como las cajas de camionetas que no cuentan con sistemas de seguridad para pasajeros.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya, refrenda así su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y seguridad vial, mediante una estrategia que busca reducir los factores de riesgo y generar una mayor responsabilidad entre quienes utilizan diariamente las vialidades de Chihuahua.