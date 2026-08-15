Luigi Mangione se declara culpable de acoso en juicio por asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Nueva York. Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al director del mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos, anunció este viernes ante una jueza federal que se declarará culpable de cargos de acoso, reportaron medios estadunidenses.

Mangione, de 28 años, está acusado de matar a balazos en una calle en Nueva York, en diciembre de 2024, a Brian Thompson, de 50 años y director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Según la acusación, lo hizo en represalia contra el sistema estadounidense de seguros de salud.