En una corporación donde portar el uniforme representa proteger a los demás, también debe existir la certeza de que quien lo viste está protegido. En el marco del 25N, el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, llamó a denunciar cualquier acto de acoso, violencia o abuso que se presente al interior de la institución, sin importar si la víctima es mujer u hombre.

El jefe policiaco reconoció que la violencia dentro de las corporaciones es un tema que debe abordarse de frente, sin ocultarlo ni minimizarlo, por lo que insistió en mantener campañas permanentes que alienten a las y los trabajadores a levantar la voz y buscar respaldo ante cualquier agresión.

Salas señaló que las personas que han incurrido en conductas indebidas han sido sancionadas e incluso retiradas de sus cargos, al subrayar que las denuncias deben tener consecuencias y que la atención de estos casos requiere acciones directas.

Con cerca de 2 mil 200 personas dentro de la corporación, destacó también las labores preventivas impulsadas con el respaldo del alcalde René Chavira, orientadas a fortalecer la convivencia institucional y generar espacios seguros. En el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sostuvo que el llamado es a no normalizar el acoso, no proteger al agresor y no permitir que el miedo o el silencio se conviertan en refugio para la violencia.