Pese a que la tasa de informalidad laboral disminuyó 0.38 puntos porcentuales a nivel nacional al pasar de 55.41% de la población ocupada en el tercer trimestre del 2025 a 55.04% igual lapso del 2026, el indicador aumentó en 18 entidades federativas en términos anuales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este comportamiento no es contradictorio, explicó Héctor Magaña, profesor de finanzas en el Tecnológico de Monterrey, ya que la tasa nacional se calcula con base en el total de personas ocupadas y no representa un promedio simple de los indicadores de las 32 entidades.

Por ello, indicó, puede disminuir a nivel nacional, aunque aumente en más de la mitad de las entidades. Esto ocurre, según el especialista, “si los cambios en los estados más poblados o con más trabajadores empujan el resultado nacional en sentido contrario”.

Agregó que una reducción en la tasa tampoco significa necesariamente que haya menos personas en alguna modalidad de informalidad. Destacó que en el tercer trimestre del 2026, el número de ocupados en esta condición aumentó en alrededor de 120,000 anual.

En ese lapso, la población ocupada total aumentó alrededor de 629,000 personas, al pasar de 59.5 millones a 60.2 millones, por lo que, de acuerdo con Magaña, “la ocupación total creció más rápido, lo que redujo la proporción de personas ocupadas en la informalidad”.

Por entidad, las mayores alzas anuales se observaron en Durango, con 3.59 puntos porcentuales; Nayarit, con 3.03 puntos, y Michoacán, con 2.51 puntos. También destacaron, con alzas superiores a un punto porcentual, Guerrero, Jalisco, Coahuila, Campeche y Morelos.

En contraste, 14 entidades registraron reducciones anuales. Tlaxcala registró la mayor disminución, de 2.95 puntos porcentuales.

Brecha

En el tercer trimestre del 2026, Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentaron las mayores tasas de informalidad laboral del país, con niveles superiores a 77% de su población ocupada.

Las tres entidades que encabezaron la medición también registraron aumentos anuales en dichas tasas. En el otro extremo, Coahuila registró la menor tasa de informalidad (34.78%), cuya diferencia con Oaxaca fue de 45.81 puntos porcentuales.

Factores

Para David Robles Ortiz, profesor e investigador de la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las elevadas tasas de informalidad en Oaxaca, Guerrero y Chiapas responden a tres factores principales.

El primero es la estructura productiva de esos estados, donde predominan las actividades agropecuarias, el comercio tradicional y los micronegocios familiares, con escasa industrialización. El segundo es el rezago estructural y de infraestructura. “En dichas entidades se observa niveles bajos de inversión privada, así como deficiencias en conectividad”.

Como tercer factor, mencionó la persistencia de sistemas de organización comunal. De acuerdo con el entrevistado, estos motivan la informalidad al desplazar las reglas del mercado formal, limitar la inversión y la generación de empleo asalariado protegido, así como desvincular las actividades productivas de los registros fiscales y de seguridad social.

A estos elementos agregó la escasez de capital humano. Según explicó, los niveles bajos de escolaridad limitan la incorporación de trabajadores a sectores de mayor valor agregado.

Sin protección

Por su parte, Héctor Magaña indicó que la tasa de informalidad laboral no se limita a quienes trabajan en negocios informales, sino que también incluye a personas que laboran sin protección laboral o cuyo vínculo de trabajo no es reconocido, incluso si prestan servicios a una empresa registrada.

“Por eso, formalizar negocios es importante, pero no bastaría si las empresas formales mantienen relaciones laborales sin seguridad social”.

Consecuencias y retos

Magaña señaló que para los trabajadores, la informalidad implica mayor probabilidad de carecer de seguridad social y prestaciones, así como menor protección ante enfermedades, accidentes o pérdida de ingresos, mientras que para las economías estatales, dificulta el crecimiento, la inversión y la productividad de los negocios, además de reducir la base de contribuciones e ingresos públicos que ayudan a financiar servicios y protección social.

De cara al 2027, el experto planteó simplificar los trámites y facilitar el acceso a financiamiento y capacitación para micronegocios, así como mejorar la infraestructura y la seguridad. También destacó la importancia de que la inversión pública genere oportunidades para proveedores locales y que las empresas formales ofrezcan relaciones laborales con protección social.