En cumplimiento a los acuerdos establecidos durante el Foro Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, la Fiscalía General del Estado, capacita en materia de osteología forense, a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, a elementos de la Agencia Estatal de Investigación, al personal de Servicios Periciales, y, a madres buscadoras del Colectivo 10 de Octubre.

El curso fue impartido por Martha Isela Ruiz Torres, perito profesional en Antropología Forense de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, quien compartió sus conocimientos y experiencia en esta disciplina.

Abordaron temas relacionados con osteología, somatología, variabilidad humana, búsqueda y recuperación de cadáveres, así como técnicas y procedimientos para la identificación humana, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo de las labores de búsqueda e investigación.

Estas actividades tienen como propósito fortalecer los conocimientos y capacidades del personal que interviene en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, además de brindar herramientas que permitan mejorar la coordinación y el trabajo conjunto con los colectivos de familiares.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con las familias de personas desaparecidas, fortaleciendo las acciones de capacitación, búsqueda e identificación humana, así como el trabajo permanente y coordinado para garantizar el acceso a la justicia.