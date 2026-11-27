Trump reafirmó que mantiene una buena relación con Putin, con quien comparte el objetivo de llegar a un acuerdo y poner fin a las hostilidades en Ucrania.

Al ser preguntado durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago por qué la semana pasada se había referido a él como un “amigo”, Trump respondió que mantiene una buena relación con Putin porque, al igual que para él, su objetivo es “llegar a un acuerdo” y poner fin a las hostilidades en Ucrania, y subrayó que no tiene intención de dañar ese vínculo.

Trump aseveró que se lleva “bien con él” y que lo conoce “desde hace mucho tiempo”. Asimismo, reiteró su afirmación de que la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses fue fabricada.

Según el mandatario, Putin está interesado en alcanzar un acuerdo, aunque repitió su conocida frase: “Para bailar el tango se necesitan dos”, en alusión a la necesidad de que ambas partes cedan para lograr la paz y a las constantes negativas del líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, para lograrlo.

El mandatario estadounidense ha recalcado en reiteradas ocasiones la buena relación que mantiene con su homólogo ruso.

El pasado 19 de noviembre de 2026, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro bilateral en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al ingresar a la sala de reuniones, el presidente estadounidense dijo: “¿Quién es? Es un amigo mío”, bromeó al entrar y pronunciar unas breves palabras frente a la prensa antes de iniciar la reunión.

Ambos líderes se reunieron asimismo con el presidente chino, Xi Jinping, en el primer encuentro trilateral de la historia entre los mandatarios de esos países. Trump evaluó al máximo la reunión trilateral con Xi y Putin, calificándola con un 12 en una escala del 0 al 10.

Tras el encuentro, Trump publicó una foto en Truth Social del momento de su saludo con Putin, con la descripción “Mi amigo”.