En conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido como Día Naranja, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a través del Grupo de Orientación Escolar (GOECHI), impartió conferencias a estudiantes y docentes de escuelas de Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.

En las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el Fiscal Carlos Manuel Salas, recibió a los estudiantes y profesores de la escuela Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 114), con quienes abordaron temas como la violencia en el noviazgo, el origen de la violencia, la Ley Olimpia y la violencia de género.

Mientras que, en la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, estudiantes del Telebachillerato 8036, vieron temas sobre la importancia de la conmemoración, cuyo objetivo es erradicar la violencia contra la mujer y fomentar el respeto, la igualdad y la construcción de entornos libres de violencia.

Asimismo, los estudiantes recorrieron las instalaciones de las Fiscalías, en donde conociendo de cerca el trabajo de Investigación de los delitos para la procuracióde justicia.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de prevenir conductas delictivas y factores de riesgo entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fomentando entornos escolares sanos, seguros y una cultura de la legalidad y de paz.