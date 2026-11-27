Un objeto con una estela muy brillante fue visto la tarde del miércoles en el noreste de Ohio y el sureste de Michigan, sorprendiendo a quienes lograron observarlo.

It doesn't get any closer than this! 😧💫 A meteorite falls across the sky over southern Michigan this evening around 7:40 pm EST. One of our weather cameras looking northwest from Dearborn, MI caught it live on camera! Did anyone else catch it on camera this evening? Don't… pic.twitter.com/A518gHYne1 — Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) November 26, 2026

Algunos meteorólogos confirmaron que se trató de un meteoro, que cruzó el cielo dejando un destello de color verde. Según medios locales, un satélite de la NASA detectó el fenómeno y lo registró de forma similar a un relámpago.