La Regidora presidenta de la Comisión de Educación, Myrna Monge Meléndez, acudió a la escuela primaria “Praxedis G. Guerrero” para acompañar al alcalde René Chavira Venzor para entrega de infraestructura educativa y premiaciones.

Durante el evento, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, inauguró un domo para el plantel, realizó la entrega simbólica de equipamiento para la Banda de Guerra y premiación simbólica del concurso de altares de muertos, con el que se fomentan las tradiciones y la identidad cultural entre el alumnado.

Myrna Monge destacó el trabajo que lleva a cabo la administración municipal para continuar con el mejoramiento de los planteles educativos en Chihuahua Capital, al señalar que invertir en espacios dignos, seguros y funcionales para las niñas y los niños se traduce en mejores condiciones para su aprendizaje y su desarrollo integral.

“Cada obra y cada apoyo que llega a una escuela es una inversión en el futuro de nuestras niñas y niños. Desde la Comisión de Educación seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno Municipal para que más planteles cuenten con los espacios y el equipamiento que la comunidad escolar merece”, expresó.

Reconoció el entusiasmo y la participación de las y los estudiantes, así como el respaldo de madres y padres de familia, docentes y personal directivo, quienes con su compromiso contribuyen a fortalecer la vida escolar y los valores de la comunidad.

En esta administración municipal se construyen entornos escolares que favorecen el bienestar y las oportunidades de las nuevas generaciones.