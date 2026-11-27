La primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México, propiciando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

⚠️⚡️⛈️En estados del noroeste, norte y occidente de #México 🇲🇽, se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes, durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/4oTpFVRDZL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 27, 2026

Por la mañana, ambiente frío en la región, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas de San Luis Potosí y Aguascalientes; ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Finalmente, la masa de aire ártico que impulsó al sistema frontal núm. 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste de México.