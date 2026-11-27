La diputada Nancy “La China” Frías, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, confrontó a Morena desde la tribuna del Congreso del Estado y presentó un video para cuestionar sus contradicciones frente a The New York Times. Acusó a ese partido de desacreditar al periódico cuando señala a sus dirigentes y utilizarlo para atacar a Maru Campos por un supuesto financiamiento criminal a su campaña de 2021. “Pero, por favor, no sean hipócritas”, reclamó a los legisladores de Morena.

Frías señaló que el video mostraba a Claudia Sheinbaum desacreditando una investigación del mismo diario. También recordó que López Obrador rechazó una publicación de 2024 sobre presuntos vínculos entre personas de su entorno y organizaciones criminales. “Y ahora sí, ahora sí dan por buena una nota de ese medio”, cuestionó. Como antecedente, recordó que Guillermo Arturo Zuany Portillo trabajó en la Fiscalía durante el gobierno de Javier Corral y señaló que la Fiscalía estatal obtuvo una orden de aprehensión antes del reportaje sobre Chihuahua.

La legisladora pidió explicaciones sobre los señalamientos relacionados con Rubén Rocha Moya y los resultados de las investigaciones por Segalmex. Rechazó que Morena concentre sus ataques en Maru Campos mientras deja fuera del debate los asuntos relacionados con sus propias filas. Al dirigirse a sus compañeros de ese partido, afirmó: “Si alguien tiene narcocandidatos, narcopolíticos y narcogobiernos, son ustedes en sus filas”.

Nancy Frías exigió investigaciones y resultados en todos los casos, sin excepciones por partido. “Si hay pruebas, que se presenten. Si hay delitos, que se persigan. Si hay responsables, que respondan ante la justicia”, sostuvo. Cerró su posicionamiento con un señalamiento directo a Morena: “Chihuahua no tiene nada que esconder y Morena sí tiene muchísimo que explicar”.