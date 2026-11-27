Con el objetivo de que los hogares estén protegidos ante las bajas temperaturas que azotan la capital del estado, el DIF Municipal inició los trabajos de aplicación de aislamiento térmico en coordinación con la empresa Thermohouse.

El DIF Municipal informó que este día comenzaron los trabajos de aplicación de aislamiento térmico en viviendas previamente identificadas, con el objetivo de brindar mayor protección a las familias durante la temporada invernal.

“Gracias a la colaboración con Thermohouse, sumamos esfuerzos para mejorar las condiciones de los hogares de Chihuahua capital”, señalaron en redes sociales.