— Calificó de falsa la acusación publicada por The New York Times y cuestionó la incongruencia de Cruz Pérez Cuéllar

H. Ciudad de Juárez, Chih., a 26 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla calificó como falsa la acusación difundida en una publicación de The New York Times en contra de la gobernadora Maru Campos y cuestionó la incongruencia de Cruz Pérez Cuéllar, quien recientemente pidió que la mandataria estatal se separe de su cargo mientras se aclaran los señalamientos.

Bonilla explicó que el Gobierno del Estado ya envió una respuesta formal al medio estadounidense para rechazar las acusaciones y aclarar puntualmente los señalamientos, los cuales consideró carentes de sentido y fundamento.

Asimismo, cuestionó que algunos actores políticos recurran a medios de Estados Unidos cuando sus publicaciones les resultan convenientes, mientras que en otras circunstancias mantienen un discurso de rechazo hacia ese país.

Respecto a la petición de Cruz Pérez Cuéllar, Marco Bonilla calificó como incongruente que el actual coordinador estatal de Morena solicite la separación del cargo de la gobernadora, cuando él mismo no hizo lo propio ante los señalamientos que ha enfrentado durante su gestión.

Como ejemplo, recordó el caso del narcotúnel localizado en Ciudad Juárez, por el que, dijo, se señaló directamente al presidente municipal, además de las versiones y cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos de integrantes de su corporación policiaca con personas de dudosa reputación.

“Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”, expresó Marco Bonilla al referirse a la postura del actual dirigente morenista, con quien recordó haber compartido militancia en Acción Nacional, partido del que también fue presidente.

Finalmente, reiteró que las acusaciones contra la gobernadora fueron rechazadas por el Gobierno del Estado y consideró que, antes de exigir responsabilidades a otros, los actores políticos deben actuar con congruencia frente a los señalamientos que ellos mismos han enfrentado.