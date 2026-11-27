•⁠ ⁠Vecinos compartieron sus necesidades en materia de pavimentación, alumbrado público, seguridad, drenaje pluvial y transporte

Ciudad Juárez, Chih., a 26 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla visitó a familias de las distintas etapas de Riberas del Bravo, así como de Haciendas, Arboledas y Águilas de Zaragoza, donde escuchó las problemáticas que enfrentan diariamente los vecinos de estos sectores de la frontera.

Durante el encuentro, las familias compartieron sus inquietudes relacionadas con el deterioro de las calles, la falta de alumbrado público, la inseguridad, los problemas de drenaje pluvial y las deficiencias en el transporte público.

Vecinos de Riberas del Bravo, etapa 7, solicitaron la rehabilitación de las calles Rivera Azul y Rivera del Pino, donde las lluvias y la acumulación de agua deterioraron los trabajos de bacheo que ellos mismos habían realizado.

Por su parte, vecinos de la etapa 6 señalaron que los baches de la avenida De los Manantiales llevan cerca de diez años sin una solución definitiva, pese a las solicitudes que han presentado a través del Presupuesto Participativo.

Bonilla compartió su experiencia al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua, donde colonias que enfrentaban condiciones similares, como Riberas del Sacramento y las del oriente de la ciudad, recibieron obras de infraestructura, espacios deportivos, centros comunitarios y servicios de atención a las familias.

Durante el diálogo, reconoció el esfuerzo diario de las familias juarenses y destacó la importancia de escuchar directamente a los vecinos para conocer las necesidades de sus comunidades.