Qué economías de Latinoamérica crecerán más en 2026, según la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ratificó este jueves que la economía de la región crecerá un 2,2 % en promedio en 2026, como ya lo había estimado en abril pasado.

Ese crecimiento se daría después de expandirse un 2,4 % en 2025, y, además se prevé que registraría una recuperación parcial hasta el 2,5 % en 2027. “De confirmarse estas proyecciones, América Latina y el Caribe completaría cinco años con un crecimiento promedio cercano al 2,3 %, una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo y ampliar significativamente los espacios de política”, dice la CEPAL, que presentó su informe denominado ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2026’.

🔶NUEVO INFORME CEPAL🔶

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Economía regional crecería un 2,2% en 2026, después de expandirse un 2,4% en 2025, y registraría una recuperación parcial hasta el 2,5% en 2027. 📊De confirmarse estas proyecciones, #AméricaLatina y el #Caribe completaría cinco… pic.twitter.com/OclnrilAP5 — CEPAL (@cepal_onu) August 20, 2026

En detalle, según las estimaciones de la organización, la lista la encabeza Guyana, que tendría un crecimiento de 16,2 % al término de este año. Seguido está Venezuela, país que sufrió un doblete sísmico en junio pasado con devastadoras consecuencias, para la que se prevé una expansión de 6,5 % en su economía.

En tercer lugar está Nicaragua, para la que se proyecta una subida de 4,5 %; a la que le siguen Panamá, con 4,4 %; y Paraguay, con 4,3 %.

El ‘top 10’ lo completan Guatemala y República Dominicana con 4 %; El Salvador, con 3,9 %; Costa Rica, con 3,7 %; Honduras, Antigua y Barbuda, Granada y Surinam con 3,5 %; y Argentina, con 3,3 %.

Deterioro internacional

De acuerdo con la CEPAL, el deterioro del contexto internacional, marcado por un menor crecimiento mundial, mayores tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y presiones en los mercados de energía, explica parte de la desaceleración prevista para 2026.

No obstante, advierte que la principal limitación al crecimiento regional es de “carácter estructural”, por “bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor dinamismo en la generación de empleo formal y una elevada y persistente informalidad laboral”.

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló que “la región ha logrado preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad debe convertirse en una plataforma para crecer más y mejor”. “Para superar la trampa de baja capacidad para crecer necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”, enfatizó.