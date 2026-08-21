Mónaco envió al Cruz Azul segunda oferta por Erik Lira

Cruz Azul y Mónaco tienen avanzadas las negociaciones por el traspaso de Erik Lira, después de que el club francés envió una segunda oferta para hacerse de los servicios de Erik Lira; sin embargo, su salida aún no luce inminente.

Fuentes cercanas a La Máquina confirmaron a ESPN que la segunda oferta llegó en las últimas horas del jueves de México y es de 6 millones de dólares, más otros dos en variables por el 80 por ciento de la carta del jugador.

En el tema monetario, la propuesta se acerca mucho más a lo que pretende el cuadro cementero; sin embargo, no están convencidos con las variables que propone el cuadro monegasco, las cuales serían grupales en función de lo que logre el equipo en la temporada y no individuales al rendimiento de Lira.

Cabe destacar que, a pesar de que la oferta no ha sido aceptada, las conversaciones se mantienen entre ambas partes y hay buena disposición de llegar a un acuerdo, el cual se podría dar en los próximos días. De momento, Lira se mantiene concentrado con el equipo y está considerado para el juego del fin de semana contra el Atlas, a menos de que lleguen a un acuerdo antes del sábado.

Lira fue uno de los jugadores que destacó con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026. El futbolista de Cruz Azul fue titular en todos los partidos del equipo dirigido por Javier Aguirre y su actuación despertó el interés de varios clubes europeos.

Hace unos días, Cruz Azul recibió una oferta de 14 millones de dólares del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos por Lira. La propuesta también incluía un salario importante para el mediocampista, pero esa posibilidad fue descartada debido a que el jugador tiene como prioridad continuar su carrera en Europa.

En caso de concretarse su llegada al Mónaco, Lira coincidiría con el mexicano Carlos Aviña, director deportivo del club desde 2023.

El mediocampista tiene 26 años y se formó en las divisiones menores de Pumas. Después de un paso por Necaxa, se consolidó en Primera División con los universitarios y Cruz Azul lo contrató en 2022. Desde entonces llegó a la Selección Mexicana hasta disputar la Copa del Mundo 2026.

Los contactos entre Cruz Azul y Mónaco comenzaron hace unos días y las negociaciones han avanzado, con mayores posibilidades de que Lira continúe su carrera en el futbol europeo este mismo verano.