Captan a botarga del Dr Simi ayudando a un invidente a cruzar la calle en Irapuato

Una persona disfrazada del Doctor Simi, el popular personaje de la cadena mexicana Farmacias Similares, se volvió viral en redes sociales tras ser captada ayudando a un hombre invidente a cruzar la calle.

🥹🫶🏻~ El Dr. Simi lo vuelve a hacer y conmueve en redes 👏🏻 A través de redes sociales se compartió un video del Dr. Simi ayudando a una persona con discapacidad visual a cruzar la calle en Irapuato. 🫂 La acción se viralizó y fue reconocida por internautas, quienes señalaron… pic.twitter.com/LrlfKIyHYE — El Valle (@elvallemexico) August 20, 2026

En el video, acompañado por el mensaje “Me devolvió la fe en la humanidad”, se ve a la botarga guiando con cuidado al peatón por el paso de cebra.

Según la autora de la grabación, el gesto ocurrió recientemente en la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato.