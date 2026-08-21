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Captan a botarga del Dr Simi ayudando a un invidente a cruzar la calle en Irapuato

Una persona disfrazada del Doctor Simi, el popular personaje de la cadena mexicana Farmacias Similares, se volvió viral en redes sociales tras ser captada ayudando a un hombre invidente a cruzar la calle.

En el video, acompañado por el mensaje “Me devolvió la fe en la humanidad”, se ve a la botarga guiando con cuidado al peatón por el paso de cebra.

Según la autora de la grabación, el gesto ocurrió recientemente en la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato.

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