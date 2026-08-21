Pronostican viernes caluroso y soleado; onda de calor afecta al noreste del estado y en la capital máxima será de 36°C

Este viernes se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, en los estados del litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

☔️⛈️En entidades del norte de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/OsSiJ6oRa0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 21, 2026

Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco y frío en sierras de la región. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (este, centro y sur).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Aguascalientes y San Luis Potosí.