La DEA se suma a la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere: TMZ

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en inglés) se ha sumado a la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere, fallecida el pasado 16 de agosto, según publica TMZ.

La agencia, que depende del Departamento de Justicia, se suma a las investigaciones que está llevando a cabo el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado de esa ciudad, en Carolina del Sur.

Esta última informó el lunes de que la causa y las circunstancias de su muerte están pendientes de una investigación adicional, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer el motivo oficial de su muerte.

Según una información publicada por PEOPLE, durante la llamada al 911 se puede escuchar a personal hablar de una “sobredosis” y un “paro cardíaco”.

Según el informe policial, la pareja de la actriz, el actor Brian Hickerson y el hermano de este se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz.

Posteriormente, la policía visitó a Hickerson, según consta en un informe policial con partes censuradas, según revela Hollywood Reporter.

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en mayo.

La actriz comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine y es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”.

Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó “Remember the Titans” (“Duelo de Titanes”), “Raising Helen” (“Educando a Helen”), “Ice Princess” (‘Sueños sobre hielo”, “Triunfos robados: todo o nada” y “Scream IV”.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.

La artista era madre de una hija, Kaya, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.