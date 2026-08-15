Pronostican fin de semana caluroso con temperaturas de hasta 32°C en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante este fin de semana se esperan temperaturas cálidas en la capital, con máximas de hasta 32 grados centígrados y baja probabilidad de precipitaciones.

Para este sábado 15 de agosto se prevé una temperatura máxima de 31°C y mínima de 19°C, con cielo parcialmente nublado. El viento oscilará entre los 5 y 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 15 por ciento.

Mientras que para el domingo 16 de agosto se espera una máxima de 32°C y mínima de 19°C, con cielo mayormente soleado. Se pronostican vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y un 14 por ciento de probabilidad de lluvia.

Ante estas condiciones, Protección Civil Municipal llamó a la población a extremar precauciones ante la posibilidad de lluvias, especialmente al transitar por calles, vados y arroyos, los cuales no deberán ser cruzados cuando presenten corrientes de agua.

Asimismo, recomendó mantenerse alejado de los cauces de los arroyos durante las precipitaciones y conducir con precaución, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia entre vehículos.

Ante las altas temperaturas, la dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse bien hidratada y utilizar protector solar, además de prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Finalmente, pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reiteró el llamado a disfrutar del fin de semana con responsabilidad y adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar incidentes.