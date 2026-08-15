Cruz Azul se impone al Atlante y vuelve a ganar en la Femenil

Cruz Azul se sacudió el duro golpe recibido ante América y el Atlante terminó pagando los platos rotos en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil.

La Máquina obtuvo su segunda victoria del certamen al superar 3-1 a las Azulgranas en la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca para llegar a seis unidades, mientras que las atlantistas se llevaron una nueva derrota fuera de casa. Daniela Calderón abrió el marcador a los siete minutos tras una pelota parada de Desirée Mendoza en la que quedó completamente sola y con un remate con el talón de su pie derecho logró batir a la guardameta Riley Meléndez para poner adelante al equipo cementero.Así transcurrió el juego hasta que el Atlante logró empatar al 66′ por medio de Ricshya Walker, quien aprovechó el desborde por izquierda de Karen Becerril para picar al primer poste y rematar de cabeza tras un centro preciso para dejar sin reacción a Melany Villeda y poner las tablas en el marcador.

El empuje atlantista parecía sacarlas adelante para llevarse al menos un punto de Morelos, pero las celestes se volvieron a ir al frente al 80′ con un golazo de Liliana Rodríguez con un remate de primera intención con la pierna izquierda y ahí se rompió el juego a favor de las locales, ya que Calderón sacó ventaja de otra mala marca en el fondo azulgrana para liquidar el cotejo al minuto 89.

Información tomada de Agencia Reforma