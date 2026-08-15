Francia pone freno a la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

El Consejo Constitucional francés anuló una ley en ese sentido, impulsada por el Presidente Emmanuel Macron y aprobada por el Parlamento.La Corte dictaminó que las disposiciones de la prohibición “vulneran desproporcionadamente la libertad de expresión y comunicación” y no han proporcionado garantías legales para asegurar esos derechos.

El mes pasado, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición de estas plataformas, en medio de la creciente preocupación mundial por los efectos nocivos del contenido digital en niños.

Ambas cámaras del Parlamento votaron a favor de la medida, que también prohibía el uso de teléfonos móviles en los institutos de secundaria.

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