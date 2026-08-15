Claudia Sheinbaum respalda a Andy ante las críticas

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió ayer a Andrés Manuel López Beltrán tras el retiro de su visa estadounidense, al asegurar que no hay investigaciones en su contra y acusó a Estados Unidos de usar esas decisiones con fines políticos e intervencionistas.

Cuestionada sobre la revocación de visas a políticos, la Mandataria sostuvo que la medida no se aplica de manera homogénea en América Latina y aseguró que responde a intereses ajenos a la seguridad.

“Esta cancelación de visas que han hecho -ellos le llaman ‘a personas políticamente expuestas’- tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos.

“Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana -esa es mi opinión- porque no veo yo otra razón. ¿Y lo usa quién? Pues la derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a Estados Unidos”.La noche del jueves, el hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió una carta dirigida al Presidente Donald Trump, en la que acusa al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, de ordenar el retiro de su visa. Calificó la medida como una represalia política y pidió a Trump destituirlos.

Información tomada de Agencia Reforma