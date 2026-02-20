Prevén viernes con vientos y nublados parciales debido al frente frío 37

Este viernes, el frente frío núm. 37 se desplazará sobre el noroeste de México e interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, y ambiente muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en San Luis Potosí (centro). Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Durango; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

