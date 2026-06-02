Gustavo Petro señala fraude en conteos de la elección presidencial en Colombia

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este martes en que en las elecciones del pasado domingo, en las que en primera vuelta venció el candidato de la ultraderecha, hubo fraude.

Después de cuestionar los resultados horas después de culminar el preconteo de los votos, el presidente Petro, aseguró que habían aparecido más de 800 mil cédulas nuevas que no contemplaba el censo electoral divulgado por la Registraduría -autoridad electoral- días antes de los comicios.

En su cuenta de equis Petro explicó que “la modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos de mesa. La cuantía de la modificación es la siguiente: censo oficial 41 millones 421 mil 973 (publicada por la Registraduría como colombianos aptos para votar). Esta cifra fue cambiada en Divipol (División Política Electoral) en el software de los hermanos Bautista (empresa privada dueña del software) el 26 de mayo de 2026 (cinco días antes de elecciones) en la siguiente cantidad 42 millones 307 mil 373”.

Según el presidente esta modificación que demuestra en documentos públicos arrojó “la diferencia de 885 mil 409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

Asegura que también se variaron los puestos de votación aumentándolos de la siguiente manera: “de 13 mil 472 a 14 mil 438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista; diferencia 696 puestos de votación”.

Para sustentar su denuncia, Petro dijo que “en esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635 mil votos con que Abelardo (de la Espriella, candidato de le ultraderecha) supera a (al abanderado del oficialista Pacto Histórico, Iván) Cepeda. Entrego el dato completo de las 5 mil 300 mesas”.

Los documentos que refiere el mandatario colombiano los puso a disposición de las autoridades electorales y los hizo públicos a través de su cuenta de X.

La Registraduría, institución encargada de realizar los comicios, garantizar el preconteo y los escrutinios, aún no se pronuncia sobre las denuncias en las que, con documentos o pruebas, el presidente Petro insiste en que hubo fraude.

Aunque el candidato de izquierda Iván Cepeda desestimó alteraciones en algunas mesas de votación, sí comparte la denuncia de Petro, pues también insiste en que efectivamente hubo 885 mil nuevas cédulas que contribuyeron a un desfase significativo.

Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio, en medio de estas insistentes denuncias de fraude hechas por Petro y que ponen en duda la transparencia electoral que avalaron otros entes de control y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump felicitó en sus redes sociales a De la Espriella a quein describió como “un líder inteligente, fuerte y tenaz”.