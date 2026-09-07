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Prevén lunes con lluvias en las regiones serrana y noroeste; en Chihuahua capital la temperatura máxima será de 31°C

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el centro, sur y este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Chihuahua (suroeste); lluvias muy fuertes en Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes y San Luis Potosí (norte y este) y lluvias fuertes en Coahuila (sureste) y Nuevo León (sureste), que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/ en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

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