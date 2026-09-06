Encabeza Gilberto Loya ceremonia solemne de izamiento de bandera en la Torre Centinela

Como parte de las actividades en el marco de la inauguración oficial de la Torre Centinela, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la ceremonia solemne de abanderamiento e izamiento de la bandera nacional en las instalaciones de la torre. El suceso se realizó durante la mañana de este domingo en Ciudad Juárez.

La ceremonia contó con la participación del Gabinete de seguridad encabezado por el Secretario Gilberto Loya, quien señaló extendió un emotivo mensaje a los asistentes en el que además puntualizó la importancia de este tipo de protocolos que fortalecen el respeto a los símbolos patrios y el compromiso institucional con la defensa de la soberanía.

“Hoy se consolidan una larga serie de esfuerzos, y nuestra bandera ondeará majestuosamente en este umbral recordándonos el compromiso que adquirimos con nuestra sociedad al portar este uniforme que ya es una segunda piel y una armadura para todos aquellos que amamos a nuestro estado de Chihuahua y a nuestro querido México, arriesgando nuestra vida, nuestra paz, nuestra salud y nuestra libertad en aras de obtener una mayor calidad de vida para nuestra ciudadanía y nuestras familias.”, señaló Gilberto Loya.

El evento además contó con personal de la Secretaría de la Defensa, así como elementos operativos de las Subsecretarías de Estado Mayor, Despliegue Policial, así como 36 cadetes de Profesionalización y Especialización Policial.

Finalmente, se llevó a cabo el cierre con los honores a la bandera, donde además se resaltó la importancia de bandera nacional al representar la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional, asimismo, se reafirmó la importancia de la Torre Centinela como un nuevo símbolo de seguridad pública desde la tecnología y operatividad táctica que además refuerza la colaboración interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno.