C2M fortalecen vigilancia y capacidad de respuesta de la Policía Municipal

La Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con 17 cámaras remolque C2M que permiten reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de Chihuahua Capital y ampliar la capacidad de respuesta de los agentes.

Estos equipos forman parte de la Plataforma Escudo Chihuahua y transmiten imágenes en tiempo real al Centro de Monitoreo y Operaciones (CMO) de la Comandancia Norte. Son utilizados en escuelas, parques, zonas comerciales, estacionamientos y eventos masivos.

Cada C2M dispone de una cámara principal colocada en un mástil de más de nueve metros de altura, además de tres cámaras fijas que permiten una cobertura de 360 grados.

Ante la detección de robos, riñas, emergencias médicas u otras situaciones de riesgo, los operadores pueden alertar a las unidades cercanas para agilizar la atención. Las imágenes también quedan almacenadas para apoyar investigaciones posteriores.

Con esta tecnología, la Policía Municipal fortalece la vigilancia preventiva y mantiene presencia en zonas que requieren monitoreo temporal.