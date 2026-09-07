Nos llamamos Nuevo México antes de que EU existiera, responde la Gobernadora a Trump

A raíz de que Donald Trump publicara en su cuenta de Truth Social (@realDonaldTrump) una foto donde se muestra un mapa de Nuevo México con el nombre de Nueva América, la gobernadora de ese estado rechazó la iniciativa.

En su cuenta de X (@GovMLG), Michelle Lujan Grisham señaló que “el nombre de Nuevo México no está en discusión”, argumentando que la entidad se ha llamado así desde antes de que existieran los Estados Unidos.

New Mexico’s name isn’t up for debate — it’s been ours since before the United States existed. What is up for debate? Who’s showing up for working families. While the President tries to distract Americans from his disastrous war in Iran, gas prices keep soaring. Americans are… pic.twitter.com/tnX1gPItDH — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 6, 2026

Asimismo, la demócrata aseguró de que todo esto se trata de una “distracción” para sus compatriotas en el marco de “la desastrosa” guerra contra Irán y la alza de los precios del petróleo.

Por otra parte, indicó que los problemas de aumento de precios, compra de vivienda y bienestar de los norteamericanos continúan y bajo el liderazgo demócrata en Nuevo México, “se brindan a las familias cuidado infantil y educación universitaria gratuitos”, así como la protección y el acceso a la atención médica y vivienda.

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está trabajando arduamente”, subrayó.

Por otro lado, la congresista en representación de Nuevo México, Melanie Stansbury, también rechazó la propuesta de Trump en sus redes sociales:

“¡De ninguna manera! El nombre de nuestro estado conlleva generaciones de historia, cultura y familia, y nos pertenece. Somos neomexicanos. Punto.”