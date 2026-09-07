Un toro cae sobre un tejado y queda colgando en la sala de una casa en un barrio rural de Turquía

Una familia del barrio rural de Kircakli, en Turquía, vivió una escena insólita al ver a un toro de aproximadamente una tonelada con la mitad del cuerpo colgando dentro de la sala de su hogar.

El animal se desbocó durante un procedimiento de inseminación artificial y saltó sobre el tejado de la casa, situada más abajo, con lo que rompió las tejas y atravesó el techo.

Los bomberos acudieron al lugar y lograron rescatar al toro utilizando una grúa y cuerdas, sin que se reportaran heridos.