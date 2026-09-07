Un toro cae sobre un tejado y queda colgando en la sala de una casa en un barrio rural de Turquía

Una familia del barrio rural de Kircakli, en Turquía, vivió una escena insólita al ver a un toro de aproximadamente una tonelada con la mitad del cuerpo colgando dentro de la sala de su hogar.
El animal se desbocó durante un procedimiento de inseminación artificial y saltó sobre el tejado de la casa, situada más abajo, con lo que rompió las tejas y atravesó el techo.
Los bomberos acudieron al lugar y lograron rescatar al toro utilizando una grúa y cuerdas, sin que se reportaran heridos.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ineğin peşinden koşan damızlık boğa, evin çatısına düşerek salonun tavanında asılı kaldı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan boğanın durumunun iyi olduğu, evde ise büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi. pic.twitter.com/PDKUxbj8p1
— ENSONHABER (@ensonhaber) September 6, 2026