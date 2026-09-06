“Estamos a nueve meses de que dé a luz la transformación en Chihuahua”: Cruz Pérez Cuéllar

“Exactamente estamos a nueve meses de que dé a luz la transformación en Chihuahua”, afirmó Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, al señalar que mientras se acerca la definición de Morena, continúa recorriendo el Estado Grande y trabajando en territorio para fortalecer un proyecto que, dijo, tiene como objetivo llevar la transformación a Chihuahua.

El también alcalde con licencia de Ciudad Juárez señaló que los tiempos del proceso interno avanzan y que, en términos de competencia, Morena se encuentra en el momento adecuado para entrar a la etapa de definiciones. “Todo indica que es este mes cuando se dará a conocer al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía en Chihuahua”, expresó.

Explicó que Morena ya ha definido a sus coordinadores en cinco estados y que todavía están pendientes doce nombramientos, por lo que consideró que la definición en Chihuahua está cada vez más cerca y podría concretarse durante este mes. “Seguramente no pasará de septiembre para que sepamos quién encabezará este proyecto en el Estado Grande”, puntualizó.

Pérez Cuéllar destacó que Chihuahua vive un ambiente favorable para Morena y aseguró que dentro del movimiento se ha privilegiado el trabajo y la construcción por encima de las confrontaciones entre quienes aspiran a encabezar el proyecto. “En Morena no hay denostación entre aspirantes; hay condiciones para competir y, sobre todo, para mantener unido al movimiento”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los números nacionales continúan favoreciendo a Morena y que el crecimiento del movimiento también se refleja en Chihuahua, donde, dijo, la ciudadanía está observando con atención a quienes buscan encabezar esta nueva etapa. “La gente va viendo perfiles y, conforme a eso, toma decisiones; en Chihuahua no será la excepción”, señaló.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar afirmó que continuará recorriendo los municipios y comunidades del estado hasta que llegue el momento de la definición, convencido de que el trabajo territorial será determinante. “Estamos a tiempo, estamos trabajando y estamos listos; cuando Morena defina, habrá que cerrar filas y trabajar por la unidad, para que juntos impulsemos la transformación en Chihuahua”, concluyó.

En conferencia de prensa, el consejero nacional de Morena estuvo acompañado por los coordinadores de Delicias y la región centro sur del estado: Rocío Beltrán del Río, Marcelino Ortiz, Eliseo Compeán, Luis Villalobos y Jesús Manuel Vázquez.