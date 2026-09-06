PRI fortalece su estructura municipal con el registro de 53 planillas de militancia

Con éxito se llevó a cabo el registro de 53 planillas de militancia que participarán en el proceso de integración y renovación del mismo número de Consejos Políticos Municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el periodo 2026-2029.

En cumplimiento de la convocatoria emitida el pasado 26 de agosto, este sábado 5 de septiembre se desarrolló la jornada de registro ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidida por Ricardo Adrián Santana Flores,en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, con la participación de militantes provenientes de distintos municipios de la entidad.

Los Consejos Políticos Municipales representan órganos deliberativos de gran trascendencia para la vida interna del partido, al constituirse como espacios de representación, participación y toma de decisiones de la militancia en cada municipio.

Con el registro de estas 53 planillas, el PRI Chihuahua continúa avanzando en el fortalecimiento de sus órganos de dirección, consolidando su presencia territorial y ampliando sus estructuras municipales de cara a los retos políticos y electorales de los próximos años.

Este proceso también permitirá fortalecer la participación activa de la militancia, renovar cuadros y formalizar estructuras partidistas con representación en las distintas regiones del estado.

El PRI Chihuahua refrenda así su compromiso con una organización interna sólida, participativa y cercana a sus bases, privilegiando la unidad y el trabajo territorial como elementos fundamentales para continuar construyendo un Chihuahua Fregón y un partido fuerte y competitivo rumbo a los próximos procesos electorales.