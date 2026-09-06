Impulsa Marco Bonilla a más de 3 mil empresas con financiamiento superior a 763 mdp

Durante cinco años, FOMECH e Impulso Municipal MiPyME han facilitado créditos a negocios de distintos sectores y tamaños



H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de septiembre de 2026.- Para continuar impulsando el crecimiento de los negocios locales, el Gobierno Municipal encabezado por Marco Bonilla otorgó durante cinco años más de 763 millones de pesos en créditos a 3 mil 129 empresas de distintos sectores y tamaños.

Los financiamientos se entregaron a través del Fondo Municipal para Emprendedores de Chihuahua (FOMECH) y del programa Impulso Municipal MiPyME, dos instrumentos creados para facilitar el acceso a capital y fortalecer la permanencia, operación y crecimiento de los negocios de Chihuahua Capital.

Mediante estos programas fueron respaldadas empresas de diferentes tamaños, sectores y giros, con recursos destinados a capital de trabajo, compra de inventarios, pago de nómina, renta y servicios básicos, así como adquisición de maquinaria, herramientas, equipamiento y mobiliario.

A través del Fondo de Garantías Impulso Municipal MiPyME, entre 2022 y agosto de 2026 el Gobierno Municipal aportó 21.4 millones de pesos que permitieron colocar 401 millones 275 mil pesos en créditos, en beneficio de 202 empresas de la ciudad.

Por su parte, FOMECH se consolidó como un fondo revolvente operado en coordinación con Desarrollo a la Microempresa A.C., que ofrece créditos desde 15 mil hasta 500 mil pesos con tasas de interés menores a las disponibles regularmente en el mercado.

Durante la administración 2024-2027, FOMECH colocó más de 120 millones de pesos en créditos para beneficiar a más de 600 negocios. Además, mantuvo una cartera vencida menor al 2 por ciento, lo que permitió conservar en operación una bolsa revolvente de 67 millones de pesos y dar continuidad al financiamiento.

El fondo también habilitó modalidades para apoyar a las empresas en la obtención de certificaciones como ISO 9001 y AS 9100, necesarias para incorporarse a cadenas de valor de alcance internacional.

Con más de 763 millones de pesos colocados en cinco años, la administración de Marco Bonilla ha facilitado recursos para que las empresas locales mantengan empleos, amplíen sus operaciones y aprovechen nuevas oportunidades de crecimiento.