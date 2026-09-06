Lleva NutriChihuahua alimento para apoyar a familias en el Hospital Central

En atención al compromiso de Gobierno del Estado de atender a quienes más lo necesitan, el comedor móvil de NutriChihuahua entregó alimento caliente a las personas que permanecen en el Hospital Central a la espera del alta médica de algún familiar.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) Jesús Carrillo, informó que esta visita representa una muestra de apoyo, cercanía y solidaridad con quienes atraviesan momentos difíciles.

Agregó que es prioritario que las y los chihuahuenses cuenten con lo indispensable, primero con atención a la salud a través de MediChihuahua y, posteriormente, con acceso a una alimentación sana.

El funcionario indicó que cuando un familiar se encuentra hospitalizado, la preocupación y la incertidumbre hacen difícil que las familias se den el tiempo para salir a comer, por lo que llevarles un plato caliente hasta el lugar donde esperan representa un acompañamiento.