Toluca levanta la copa tras convertirse en campeones de la Leagues Cup

El Toluca venció este domingo por 2-0 a Rayados de Monterrey para conquistar la Leagues Cup 2026 y sumar su sexto título bajo el mando de Antonio Mohamed.

Los choriceros sumaron el título que faltaba a sus vitrinas en la era del ‘Turco’, luego de de ganar las ligas del Clausura 2025 y el Apertura 2025, así como el Campeón de Campeones 2024-25, la Campeones Cup 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Las cosas empezaron bien para los Diablos Rojos, que apenas al minuto cuatro tomaron ventaja: Viñas disparó a la media vuelta, Andrada rechazó y Alexis Vega anticipó a su marcador para puntear el esférico hacia las redes.

En la segunda mitad, los de Matías Almeyda se soltaron más en busca del tanto del empate, conscientes de dejar espacios atrás.

El plan le salió a la perfección a los pingos, que al 70′ estiraron la ventaja en un contragolpe liderado por Franco Romero, un zurdazo de Viñas que Andrada escupió nuevamente para que Helinho diera el pase la red.