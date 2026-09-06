Conoce las fechas de entrega del programa alimentario Mi Beca Chihuahua para personas adultas mayores

El DIF Municipal de Chihuahua informa a las personas beneficiarias del Programa Alimentario del Adulto Mayor, las fechas, horarios y Centros Comunitarios donde se realizará la entrega correspondiente a esta semana.

Del lunes 7 al jueves 10 de septiembre, las y los beneficiarios podrán acudir al Centro Comunitario o CEDEFAM que les corresponde, en el horario previamente asignado.

Las entregas se realizarán de la siguiente manera:

• Lunes 7 de septiembre, 9:00 horas: CC Chihuahua 2000.

• Martes 8 de septiembre, 10:30 horas: CC Quintas Carolinas y personas inscritas en Nuevo Triunfo.

• Miércoles 9 de septiembre: 9:00 horas en CEDEFAM 2 de Junio y 12:00 horas en CC Villa Nueva.

• Jueves 10 de septiembre: 9:00 horas en CC Villa Vieja, 10:45 horas en CC La Villa y 12:00 horas en CC Industrial.

Es importante recordarles a las personas beneficiarias que no es necesario acudir a horas previas a la entrega y que deberán presentarse en el horario asignado, llevando consigo el carnet que les fue otorgado al momento de registrarse como beneficiarios, así como también una identificación oficial.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 072, extensiones 2232 y 2239, o acudir directamente a las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en C. Carbonel No. 4106.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar pada mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y sus familias.