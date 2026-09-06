C4M refuerza vigilancia de la Policía Municipal en eventos masivos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de septiembre de 2026.- La Policía Municipal de Chihuahua cuenta con el Centro de Mando Móvil (C4M), unidad equipada con cámaras, computadoras y sistemas de monitoreo que permite coordinar operativos y vigilar en tiempo real eventos con alta concentración de personas.

La unidad forma parte de la Plataforma Escudo Chihuahua y cuenta con cámaras que permiten observar distintos ángulos, incluida una instalada en un mástil retráctil que brinda una vista panorámica y facilita la respuesta de los agentes.

El C4M es utilizado en eventos como EXPOGAN, Feria de Santa Rita, Grito de Independencia, conciertos y otras concentraciones, además de apoyar el programa “24 Horas en tu Barrio” y contingencias por incendios o inundaciones.

Las imágenes pueden transmitirse al Centro de Monitoreo de la Comandancia Norte para fortalecer la coordinación y reacción policial ante cualquier incidente.