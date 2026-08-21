Presentaron en la mañanera el prototipo del vehículo eléctrico Olinia para carga

Ciudad de México. Durante la conferencia presidencial se presentó el segundo prototipo del vehículo eléctrico Olinia , esta vez diseñado para carga para lo cual se pretende establecer alianza estratégicas con empresas nacionales e internacionales para el desarrollo de su producción. En las proyecciones se tiene previsto que Olinia Uno ( transporte de pasajeros) podría estar en el mercado en junio próximo y en diciembre el modelo Olinia dos, de carga.

Durante la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el objetivo es potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación en México con la colaboración de las universidades públicas y privadas en México. Señaló que México cuenta con grandes talentos que han ganado olimpiadas de matemáticas o de física por lo que solo se requieren oportunidades para desarrollar proyectos.

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En su oportunidad, Roberto Capuano director del proyecto informó que se conformará una empresa para el desarrollo que esencialmente dona que ser rentable y potenciar el desarrollo del vehículo de bajo costo adaptado a la realidad del país. Dijo que el diseño de este vehículo tiene un potencial de transportar “doce huacales” porque está diseñado para las necesidades de los pueblos en México.

Dijo que se está buscando un aliado para darle velocidad al proyecto, con un objetivo social con un esquema de capital privado, que permita una fórmula mágica para combinar su desarrollo comercial con fines sociales. En la convocatoria se está concibiendo que será una empresa que va a generar riqueza pero con fines sociales.

Por su parte, Carlos Torres titular de Nacional Financiera aseveró que Olinia representa la demostración de las capacidades de los mexicanos, es una apuesta por desarrollar y diseñar tecnología desde México y para México. Dijo que es una muestra de creatividad y talento. “Olinia nace de esa apuesta”.

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Está alineado con Plan México, producir más en México y fortalecer el mercado interno, impulsar una economía con mayor capacidad tecnológica y productiva con una Empresa sólida que permita llevar los vehículos a las calles y otros mercados.

A finales de septiembre se lanzará la convocatoria para concretar la alianza con empresas privadas; en octubre se recibirán las ofertas y en diciembre se concretará la alianza para tener los elementos para su producción.

Sheinbaum dijo que la apuesta por la electromovilidad es por razones ambientales además de que genera menores emisiones contaminantes. Se deben generar las condiciones financieras y tecnológicas para que se pueda producir vehículos eléctricos a bajo costo. Además con Nafinsa se pretende que se generen mecanismos de financiamiento para que la gente lo pueda adquirir a crédito a pagar en dos años. De acuerdo a los costos, Olinia uno tendrá precio de 150 mil pesos y de carga de 250 mil pesos.

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