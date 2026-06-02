Presentan ante Fiscalía a bombero por probable robo durante atención de incendio en la colonia Los Pinos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron durante la madrugada de este martes a un integrante del H. Cuerpo de Bomberos, luego de ser señalado por un ciudadano por la probable sustracción de dinero en efectivo durante la atención de un incendio registrado en una vivienda de la colonia Los Pinos.

En atención a los señalamientos, y como resultado de la intervención, los policías municipales encontraron fundamentos que justificaron la detención del elemento, razón por la cual fue puesto a disposición y presentado ante la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera que no tolerará conductas contrarias a la ley por parte de ningún servidor público y colaborará plenamente con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine la responsabilidad correspondiente.

Cero tolerancia: DSPM

En conferencia de prensa matutina por parte del comisario Julio Salas González, sin ser cuestionado al respecto, fue él quien exhibió el vergonzoso caso. Dejó claro que este tipo de situaciones no deben pasar, por lo que se dirigió con el subdirector Carlos Martínez.

Salas respondió que el elemento de academia tomó una mariconera del lugar, fue el dueño quien lo denunció. Ante este hecho se actuó de modo responsable, aplicando la detención y trasladarlo a Fiscalía bajo el cargo de robo.

Expresó el comisario que uno de los compañeros le hizo el comentario que se sentía feo, ver a un elemento esposado. Sin embargo, el director dejó claro que cero tolerancias a quien haga el mal y viole la ley, así sea un policía o bombero.

Finalmente, el jefe de la DSPM lamentó esta acción, sin embargo, recalcó que no por uno, el resto la va a llevar. Es así que se actuó conforme a derecho, ya que se cometió un delito. Será el Órgano Interno de Control quien trabaje en estos días con la baja del elemento.