Arrestan a policía estatal tras amedrentar con disparos al aire luego de percance vial

Siendo casi la media noche del pasado martes, un hombre identificado como Fernando F.D, de 53 años fue detenido por disparar arma de fuego en vía pública de la zona Centro de esta capital.

Policías municipales del Distrito Angel atendieron el hecho sobre las calles Coronado y Mariano Irigoyen, donde se percatan que hay dos vehículos (una pick up y un auto). En la pick up, un joven de 19 años, narra a los policías que en calles atrás, tuvo un choque con el conductor de un Chevrolet Aveo, quien bajó del auto apuntándole con un arma y realizó disparos al aire.



Identificado como Fernando perteneciente a a la SSPE adscrito a la Policía Bancaria, fue asegurado junto con el arma a cargo.



Fue trasladado a la Comandancia Sur por falta administrativa y presentado ante el juez de barandilla.