Prevén miércoles con vientos y chubascos en territorio estatal; máxima será de 32°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de vientos fuertes, tolvaneras y lluvias con actividad eléctrica y granizo para las próximas horas y días.

Este miércoles, los vientos alcanzarán los 55 km/h en Ascensión, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, San Francisco de Borja, Chihuahua, Delicias y Jiménez; superarán los 45 km/h en Juárez, Janos, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y Camargo, y los 35 km/h en Madera, Guachochi, Parral y Ojinaga.

Habrá lluvias de moderadas a fuertes (de 25.1 a 50 mm) en Aldama, Julimes y Ojinaga; serán dispersas (de 5.1 a 25 milímetros) en zonas de Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez, y aisladas en la región serrana. En todos los casos, existe probabilidad de actividad eléctrica y granizo.

La CEPC llama a la población a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes. Al conducir, se exhorta a disminuir la velocidad y encender las luces intermitentes ante tolvaneras, o estacionarse en un lugar seguro si la visibilidad es nula.

En el hogar se deben asegurar techos de lámina u objetos sueltos, y en la vía pública evitar resguardarse cerca de árboles, espectaculares o bardas en mal estado. Durante las tormentas se aconseja no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos o calles inundadas, y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.