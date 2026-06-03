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Hallan cuerpo de hombre sin vida al norte de la capital; investigan causa de muerte

Esta madrugada un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado sin vida sentado cerca de un vehículo en desuso.

Fueron elementos de la policía municipal los que acudieron y confirmaron el fallecimiento. Por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a la FGE.

Hasta el momento las causas del deceso son a determinar. El hallazgo ocurrió en una calle de terracería sobre la calle Río Oulu a unos 100 metros de la escuela tele secundaria Chihuahua Vistas del Norte, en la colonia Vistas del Norte.

Asimismo, la Fiscalía se hace cargo de las investigaciones pertinentes y SEMEFO traslada.

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